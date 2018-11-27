شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية مدير عام الشؤون المالية والإدارية في أمانة محافظة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) صدر قرار مجلس الوزراء بترقية مدير عام الشؤون المالية والإدارية في أمانة محافظة الطائف مشعل القثامي إلى المرتبة الرابعة عشرة.



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