شكرا لقرائتكم خبر رؤساء تحرير الصحف السعودية والمصرية يبحثون سبل مواجهة الإعلام المعادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس القاهرة

استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر مكرم محمد أحمد، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، بمقر المجلس في القاهرة اليوم رئيس وأعضاء الوفد الإعلامي السعودي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية لولي العهد إلى مصر.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وإقامة تعاون مشترك في المجالات الإعلامية بين المؤسسات والهيئات، وشهد حوارا إعلاميا بين رؤساء تحرير الصحف السعودية ورؤساء تحرير الصحف المصرية، تناول أبرز القضايا الإعلامية الراهنة وسبل مواجهة الإعلام المعادي الذي يسعى لتشويه الصورة الحقيقية للبلدين وسبل الاستفادة من التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، وتبادل الوفود الإعلامية والخبرات والزيارات والمشاركة في الفعاليات بين البلدين.