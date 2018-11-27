ولي العهد والرئيس المصري يستعرضان العلاقات الثنائية العريقة وتطورات أوضاع المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - القاهرة

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اجتماعا موسعا مع رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية اليوم بحضور وفدي البلدين، جرى خلاله استعراض أوجه العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها، إلى جانب بحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفور وصول ولي العهد إلى قصر الاتحادية، صافح الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما صافح الرئيس المصري الوزراء أعضاء الوفد الرسمي لولي العهد. والتقطت الصور التذكارية لولي العهد والرئيس المصري بهذه المناسبة.

ورحب السيسي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر ولي العهد عن الشكر له على الحفاوة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

ونقل ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس المصري، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصل أمس إلى مصر، حيث استقبله في المطار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم الوفد الرسمي لولي العهد المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

كما يضم الوفد المرافق المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.