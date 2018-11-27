شكرا لقرائتكم خبر مجلس الوزراء يوافق على تنظيم مركز الأمن الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم على تنظيم مركز الأمن الوطني، وتحويل إدارة حي السفارات إلى هيئة عامة باسم "هيئة حي السفارات" والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

مباحثات

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس النيجر أيسوفو محمدو، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

مسيرة التنمية

ونوه مجلس الوزراء بالزيارات الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وتفضله خلالها بتفقد أحوال المواطنين، وتدشين وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والتعدينية والصناعية، مما يعد دعما لمسيرة التنمية في المملكة ومواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني وفق برامج رؤية المملكة 2030، وفتحا جديدا لمزيد من المشروعات العملاقة، واستشراف المستقبل للإسهام في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تستثمر موارد وإمكانات وثروات هذه البلاد المباركة ليعود نفعها للوطن والمواطن.

السجناء المعسرون

وأوضح وزير الصحة وزير الإعلام بالنيابة الدكتور توفيق الربيعة عقب الجلسة أن المجلس قدر عاليا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين خلال زياراته لمناطق شمال المملكة، بإطلاق سراح السجناء المعسرين من المواطنين، في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعده تأكيدا لحرصه على لم شملهم مع عائلاتهم وتفريج كربهم، وتجسيدا لاهتمامه الدائم بأبنائه المواطنين.

تعزيز العلاقات

وعبر المجلس عن تطلعه لنتائج الزيارات التي يقوم بها، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى عدد من الدول العربية للإسهام في تعزيز العلاقات مع المملكة إقليميا ودوليا، واستمرار التعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة.

خدمة الإسلام

ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي لمسلمي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنعقد في ساوباولو بالبرازيل وشاركت به المملكة، وما تضمنه من شكر وتقدير لحكومة المملكة على خدمتها للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم بوجه عام، وفي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بوجه خاص.

إدانة الإرهاب

وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية في أفغانستان وباكستان والصومال، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، معبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات تلك الدول وشعوبها، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

تقارير سنوية

واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للمساحة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصندوق الخيري الاجتماعي، عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري ومعالجة مياه الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والري في مصر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الدفاع في إسبانيا للتعاون في مجال الترميز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة وتركيا في مجال خدمات النقل الجوي.

رابعا: تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة، وكل من ديوان المحاسبة في الأردن، وديوان المراجعة القومي في السودان، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامسا: طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها 350 ألف متر مكعب في اليوم على المستثمرين.

سادسا: الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني.

سابعا: تحويل إدارة حي السفارات - الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم (27721) وتاريخ 10 / 6 / 1439هـ - إلى هيئة عامة باسم "هيئة حي السفارات"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

ترقيات وتعيينات

1 ـ عبدالرحمن بن سليمان الغرير - مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالقوات البرية - المرتبة 15

2 ـ أحمد بن إبراهيم المنيف - مستشار خدمة مدنية بوزارة الخدمة المدنية - المرتبة 15

3 ـ مشعان بن مرزوق المطيري - مستشار إداري بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المرتبة 15

4 ـ المهندس عبدالله بن خلف الشمري - وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة الحدود الشمالية - المرتبة 14

5 ـ يوسف بن صابر الثبيتي - وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة تبوك - المرتبة 14

6 ـ عوضه بن سعيد الأحمري - وكيل الإمارة المساعد للحقوق بإمارة منطقة جازان - المرتبة 14

7 ـ سليمان بن جارالله الجارالله - رئيس كتابة عدل بوزارة العدل - المرتبة 14

8 ـ عبدالرحمن بن محمود الحارثي - رئيس كتابة عدل بوزارة العدل - المرتبة 14

9 ـ أحمد بن محمد عسيري - رئيس كتابة عدل بوزارة العدل - المرتبة 14

10 ـ مشعل بن مطلق القثامي - وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة الطائف - المرتبة 14

11 ـ المهندس خالد بن جارالله الشايع - وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة حائل - المرتبة 14

12 ـ محمد بن عثمان أبوحيمد - مستشار رواتب وبدلات بوزارة الخدمة المدنية - المرتبة 14