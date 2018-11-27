شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية، مطار القاهرة الدولي عقب زيارة للقاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على وداع ولي العهد السعودي لدى مغادرته مطار القاهرة.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي جلسة مباحثات، اليوم الثلاثاء، ضمت وفدي البلدين، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وطرح بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض، والتشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، واليمن، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود البلدين، فيما يخص مكافحة الإرهاب.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | ولي العهد السعودي يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة العربية نت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي العربية نت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .