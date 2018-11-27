السعودية | ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي الرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:13 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م روابط ذات صلة أمير منطقة الجوف يقلد اللواء المطيري رتبته الجديدة 4:07 مساءً 27 نوفمبر, 2018 خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 3:56 مساءً 27 نوفمبر, 2018 أمير القصيم يتفقد مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة 3:22 مساءً 27 نوفمبر, 2018

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