السعودية | خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:56 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م المناطق - واس استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.

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