السعودية | التدريب التقني يعلن عن توفر عددٍ من الوظائف التدريبية والإدارية النسائية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:21 مساءً, 27 نوفمبر 2018 م

المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التدريبية والإدارية النسائية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف سيبدأ من اليوم، وحتى 23 / 3 / 1440هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة http://www.tvtc.gov.sa.

واشترطت المؤسسة على المتقدمات للوظائف التدريبية الحصول على مؤهل الدبلوم في تخصص تزيين نسائي أو التجميل من الكليات التقنية بتقدير لا يقل عن ممتاز، كما اشترطت المؤسسة مؤهل البكالوريوس في عدد من التخصصات المتاحة، ويشترط أن يكون مؤهل البكالوريوس تم الحصول عليه انتظاماً بتفرغ كلي، ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف التدريبية خصصت المؤسسة بريد الكتروني للتواصل [email protected] .

يذكر أن المؤسسة قد أعلنت أمس، عن وظائف إدارية نسائية، واشترطت ألا تكون المتقدمة تشغل وظيفة حكومية، مشيرة إلى أنه يجب على المتقدمة على الوظيفة أن يكون المسمى

والمرتبة مطابقة لشغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، وعلى المتقدمة طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند المقابلة, ولمزيد من الاستفسارات عن الوظائف الإدارية، خصصت المؤسسة بريد الكتروني للتواصل [email protected] .