شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق .. تصريف مليون جالون من مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس آل عريج أن البلدية - من خلال وحدة العمليات لإدارة الأزمات والتغيرات الجوية وجميع الكوادر الفنية من مشرفين ومراقبين وعمال - قامت بتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار وتجهيز وتشغيل المعدات والمضخات وفق الخطة التي جرى وضعها مبكرًا لموسم هطول الأمطار من قبل المعنيين والمقاولين بالبلدية والعاملين على مدار الساعة.
وبيّن المهندس آل عريج أن فرق رش المبيدات ومن خلال سيارات الضباب الحراري بدأت برش مواقع تجمع المياه بعد توقف الأمطار، وكذلك أعمال الرش الأرضي للقضاء على الحشرات ومنع تكاثرها بالأماكن ذات الرطوبة العالية.
ودعا المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وذلك لسلامتهم، وعند وجود أي ملاحظات لتجمع المياه رفع ملاحظاتهم عبر قنوات التواصل مع الأمانة التي جرى تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار الساعة عبر مركز 940.
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