شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يستعرض الخطوات التأسيسية لهيئة تطوير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء في قاعات الاجتماعات بمكتب سموه بديوان الامارة على الخطوات التأسيسية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية وسير العمل في انطلاق مشروع الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير في المنطقة الشرقية التي تعدها هيئة تطوير المنطقة من خلال تحالف يقوده ثمان شركات عالمية متخصصة في مجال التنمية والتطوير.

وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، ومعالي المهندس إبراهيم السلطان عضو مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة التنفيذية بالهيئة ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وفريق الهيئة ومكتب دعم هيئات التطوير واستشاري المشروع.

واستعرض سموه عرضا مرئيا مقدم من الهيئة تضمن مراحل إعداد المشروع ومخرجات كل مرحلة وأهدافها والتي تشمل ‏تقييم الوضع الراهن في المنطقة التي تعد من اكبر مناطق المملكة ولها أهمية اقتصادية كبرى ، ومن ثم صياغة رؤية واستراتيجية المنطقة الشرقية بالشراكة مع الجهات المعنية في المنطقة حيث تعتبر الهيئة مظلة مشتركة لتوجيه ورسم السياسات التنموية في المنطقة والخروج بمبادرات تنموية في كافة المجالات بالمنطقة.

على أثر ذلك أكد سمو أمير المنطقة الشرقية على أهمية اعداد و صياغة استراتيجية تنموية شاملة ومتوازنة تغطي كافة محافظات المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الاقتصادي والثقافي في المنطقة.

‏ووجه سموه خلال الاجتماع على أهمية إشراك كافة أطياف المجتمع و مكوناته والقطاعات الحيوية وأصحاب العمل ورجال الأعمال، مشددا سموه على أهمية المبادرات وأن تكون ذات قاعدة ثابتة وقيمة مضافة تحقق تنمية متوازنة يلمس أثرها سكان المنطقة الشرقية من المواطنين والمقيمين ، متمنيا سموه لكافة العاملين في الهيئة التوفيق والسداد .