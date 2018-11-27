شكرا لقرائتكم حفاوة المصريين بـ ولي العهد تلفت انتباه الإعلام الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علقت شبكة ABC نيوز الأميركية، على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر ضمن جولته الخارجية قبل الذهاب للأرجنتين لحضور قمة الـ20 بعد أيام قليلة.

وقالت الشبكة الأميركية إن ولي العهد تم استقباله بحرارة من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي استقبله فور هبوط طائرته في أرض مطار القاهرة أمس الاثنين.

وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين تشير إلى مدى قوة التحالف الوثيق الذي يربط المملكة ومصر على كافة المستويات منذ عقود طويلة.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قد عبرت عن ترحيبها بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المقررة اليوم إلى القاهرة، والتي تستغرق يومين يعقد خلالها جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين.

وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخرج آلاف المصريين إلى الشوارع أمس واليوم للتعبير عن فرحتهم بزيارة ولي العهد مرددين شعارات ” مصر والسعودية إيد واحدة”.

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