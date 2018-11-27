شكرا لقرائتكم قرية الفاو أحد المعالم التراثية في وادي الدواسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - زار المهندس عبدالعزيز آل حسن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، موقع قرية الفاو الأثرية مؤخراً، وقام بجولة على رأس وفد من الهيئة على المواقع التراثية والأثرية بمحافظة وادي الدواسر.

ووقف مدير سياحة الرياض، ووفد الهيئة الذي ضم الدكتور عجب بن محمد العتيبي رئيس مدير إدارة التراث الوطني، ونايف بن حشر مدير إدارة التطوير السياحي، على ما تم إنجازه من أعمال المسح والتنقيب الأثري في قرية الفاو الأثرية بالتعاون مع جامعة الملك سعود والمركز الفرنسي الوطني للبحث العلمي في موقع قرية الفاو.

كما زار وفد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدداً من المواقع التراثية والأثرية بمحافظة وادي الدواسر، ومنها قصر الملك عبدالعزيز، ومتحف الصادرية، ومتحف ابن غوينم، حيث استمع الوفد إلى شرح وافٍ عن تلك المواقع.

والتقى المهندس عبد العزيز آل حسن مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، محافظ وادي الدواسر عبدالله المبارك، وأعضاء لجنة التنمية السياحية، ووفد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، حيث ناقش اجتماع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة استكمال تطوير قرية الفاو الأثرية، وإعادة تأهيلها.

وتضمن الاجتماع أيضاً، التباحث حول سبل الإسهام في تحقيق التنمية والتطور في المجالات السياحية بمحافظة وادي الدواسر، وآلية دعم الفعاليات السياحية والتراثية وتهيئة المواقع الصحراوية القابلة للتطوير السياحي وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في استثمار تلك المواقع، إضافة إلى ترميم قصر الملك عبدالعزيز التاريخي وتشغيله وتحديد خطوط مسارية سياحية بالمحافظة.

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