شكرا لقرائتكم السيسي في رسالة إلى الملك سلمان: مصر ملتزمة بأمن الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التزام مصر بأمن الخليج والوقوف في وجه التدخلات الإيرانية في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس المصري إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن المباحثات التي أجراها اليوم، السيسي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة.

وجدد ولي العهد والسيسي التزام البلدين بالشروط الموضوعة من قبل الدول الأربع الرافضة للإرهاب القطري كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

واتفق الجانبان على تسيير الاتفاقيات الثنائية العالقة بين البلدين.

وكان ولي العهد قد وصل إلى مصر أمس في ثالث محطة له في جولته الخارجية التي شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

وهذه هي ثاني زيارة لولي العهد منذ تولي منصب ولي العهد في المملكة والسادسة في تاريخ الزيارات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بشكل رسمي.

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