شكرا لقرائتكم السعودية ومصر تجددان الوقوف بوجه التدخلات الإيرانية ولا تغيير تجاه قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - جددت المملكة ومصر التزامهما بالوقوف في وجه التدخلات الإيرانية الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة.

وجدد ولي العهد والسيسي التزام البلدين بالشروط الموضوعة من قبل الدول الأربع الرافضة للإرهاب القطري كشرط لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وكان ولي العهد قد وصل إلى مصر أمس في ثالث محطة له في جولته الخارجية التي شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

وهذه هي ثاني زيارة لولي العهد منذ تولي منصب ولي العهد في المملكة والسادسة في تاريخ الزيارات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بشكل رسمي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.