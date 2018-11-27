شكرا لقرائتكم اتفاق مصري سعودي على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اتفق الجانبان المصري والسعودي على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القاهرة.

وكان ولي العهد قد وصل إلى مصر أمس في ثالث محطة له في جولته الخارجية التي شملت حتى الآن الإمارات والبحرين.

وهذه هي ثاني زيارة لولي العهد منذ تولي منصب ولي العهد في المملكة والسادسة في تاريخ الزيارات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان للقاهرة بشكل رسمي.

وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وعقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

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