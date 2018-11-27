شكرا لقرائتكم فيديو.. البطل خالد العتيبي على السرير الأبيض : هذه أمنيتي الوحيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عبر البطل خالد العتيبي، وكيل رقيب في وزارة الحرس الوطني والذي أصيب في الحد الجنوبي عن رغبته في العودة إلى ساحة القتال فور اكتمال شفائه.

وقال العتيبي إنه سيعود على الفور إلى ساحة القتال فور اكتمال الشفاء إن شاء الله لافتًا إلى أنه يفتخر بما قدمه من تضحيات للدفاع عن المملكة.

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