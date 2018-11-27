شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية تمكّن الجهات الحكومية من تحوير وتخفيض وظائفها للمرتبة العاشرة فما دون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخدمة المدنية بداية تمكينها الجهات الحكومية من كافة إجراءات التحوير والتخفيض لوظائف المرتبة (العاشرة فما دون)، وذلك اعتباراً من مطلع شهر ربيع الآخر المقبل، حيث تتولى الجهات الحكومية كافة إجراءات التحوير والتخفيض لوظائف المرتبة العاشرة فما دون وفقاً للضوابط التنظيمية والتصنيفية وحاجة العمل في تلك الجهات.

ووجه معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بتعميم ذلك على الوزرات والمصالح الحكومية وإبلاغها بالضوابط والنماذج الخاصة في هذا الشأن، حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من ذلك الى تقديم الدعم للجهات الحكومية في إدارة مواردها وتسهيل إجراءات العمل لديها وفق متطلباتها بيئتها الوظيفية وما تحتمه مصلحة العمل العامة.

ودعت الوزارة المختصين في الموارد البشرية في الجهات الاخرى بالتقيد بالضوابط التنظيمية والتصنيفية لإجراءات التحوير والتخفيض لتلك الوظائف، والتنسيق مع سفراء التمكين بفروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم الدعم والمساندة في ذلك، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن تأكد لها توفر القدرة لدى كوادر الموارد البشرية في الجهات الحكومية من إدارة الجوانب الوظيفية في جهاتهم، مبينةً أنها ستكون عوناً وداعماً دائم للجهات الحكومية بكل ما تملكه من إمكانات فنية وإدارية لقيامها بدورها على أكمل وجه.

يذكر أن تمكين الجهات الحكومية في تحوير وتخفيض المراتب للعاشرة فما دون كان قد سبقه تمكين الجهات الحكومية من إجراءات الترقيات للمرتبة العاشرة فما دون، حيث تأتي عملية تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها وإجراءاتها تماشياً مع روية التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، ومنطلقات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.

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