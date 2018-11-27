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شكرا لقرائتكم إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة أنه سيتم إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية بشكل مؤقت لمدة 11 يوماً ابتداء من يوم 1440/3/21.
وقالت الأمانة إن ذلك يأتي لتنفيذ أحد خطوط مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى.
وطلبت الأمانة من سائقي المركبات استخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق.
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