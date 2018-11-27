الان تتابع إعادة تسمية الطرق الدائرية في مكة تيمنا بالخلفاء الراشدين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - محمد السويهري - الخليج 365:

أصدر المهندس محمد بن عبدالله القويحص، أمين العاصمة المقدسة معالي، تعميما ينص على اعتماد تسمية الطرق الدائرية بمكة المكرمة بأسماء الخلفاء الراشدين واعتماد التسمية الجديدة في جميع المراسلات، وذلك بناءً على توصية من أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة.

وتم اعتماد تسمية الطريق الدائري الأول بإسم أبو بكر الصديق، والثاني باسم عمر بن الخطاب، والثالث باسم عثمان بن عفان، والرابع باسم علي بن أبي طالب.

وقال “القويحص” إن التغييرات تأتي في إطار حرص الأمانة على اختيار مسميات الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة بعناية واهتمام، بأسماء هادفة ذات تاريخ ومعنى، بما يتماشى مع قدسية وشرف المكان.

وأضاف أن “اختيار أسماء الخلفاء الراشدين – رضوان الله عليهم – وإعادة تسمية الطرق الدائرية الرئيسية بمكة المكرمة بأسمائهم يأتي تخليدا لذكراهم ولسيرتهم العطرة، وإسهاماً من الأمانة نحو الاعتزاز بتاريخنا الإسلامي العظيم”.