شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور السعودي»: اليوم.. بدء تطبيق الغرامات بعد تعديلات المرور في جداول المخالفات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) بدأت الإدارة العامة ‏‫للمرور ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، بتطبيق الغرامات المحددة في جداول المخالفات بعد تعديلات نظام المرور التي أقرّت مؤخراً. بدأت الإدارة العامة ‏‫للمرور ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، بتطبيق الغرامات المحددة في جداول المخالفات بعد تعديلات نظام المرور التي أقرّت مؤخراً. https://www.okaz.com.sa/article/1682919



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