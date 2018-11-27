شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ومصر تؤكدان الالتزام بأمن الخليج ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) جدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير جدد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في الجلسة المغلقة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء) في القاهرة، التمسك بشروط المصالحة مع قطر، ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، إضافة إلى تسيير الاتفاقات العالقة بين البلدين. فيما بعث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد فيها التزام مصر بأمن الخليج.



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