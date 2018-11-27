شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية النيجر يصل إلى المدينة ويزور المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

زار رئيس جمهورية النيجر الرئيس إيسوفو محمدو، اليوم (الثلاثاء) المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرّف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه -رضي الله عنهما-.

وكان في استقبال رئيس النيجر لدى وصوله إلى المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

وكان رئيس النيجر قد وصل في وقت سابق اليوم إلى المدينة المنورة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وقائد المنطقة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المهندس محمد أبو داوود، ومندوب من المراسم الملكية بالمنطقة، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل رئيس النيجر إلى المدينة المنورة قادما من الرياض التي غادرها اليوم.

‏ وكان في وداع رئيس النيجر بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي، وسفير جمهورية النيجر لدى المملكة عمرو آمادوسونر اي، ومندوب عن المراسم الملكية.