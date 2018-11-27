أمير مكة يطلع على منجزات الأحوال المدنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مكة المكرمة

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام الماضي 1439.

وتضمن التقرير الذي تسلمه في مكتبه بالإمارة في العاصمة المقدسة اليوم ، من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، إحصاءات عن الأعمال التي نفذتها أحوال المنطقة خلال العام الماضي، مبينا أن أحوال المنطقة وفرت وحدات متنقلة في محافظات المنطقة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم مجمل الخدمات للمستفيدين، وتعمل هذه الوحدات على تقديم المساندة لأكثر من 15 مكتبا للأحوال موزعة على محافظات المنطقة.

وذكر التقرير أن أحوال منطقة مكة أطلقت خدمة المكاتب السريعة في بعض المحافظات للوصول لأكبر شريحة للمواطنين في المنطقة.

واشتمل التقرير على توصيف لمميزات الإصدار الجديد من الهوية الوطنية "الجيل الثالث"، وما تحمله الشريحة الذكية متعددة التطبيقات، والتي تتضمن معلومات حامل البطاقة، وبيانات سجل الأسرة، ورخصة القيادة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الالكتروني، والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ‏إضافة إلى خدمة استمرار العمل في الفترة المسائية، كذلك استثمار مبادرة المنطقة في التكامل التنموي بين القطاعين الحكومي والخاص بافتتاح فروع للأحوال بالغرف التجارية والأسواق.