الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس
استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس الديوان الملكي، خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني.
شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .