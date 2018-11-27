الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس الديوان الملكي، خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار بن عبيد مدني.