الان تتابع مصر والسعودية تجددان تمسكهما بشروط المصالحة مع قطر دون تنازل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

استقبل الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء.

وشهد اللقاء، تجديد مصر والسعودية التمسك بشروط المصالحة مع قطر، دون تنازل، ومواجهة التدخلات الإيرانية.

كما اتفق الجانبان على تسيير الاتفاقيات العالقة بين البلدين.

في السياق، بعث الرئيس المصري برسالة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جدد فيها التزام مصر بحماية وأمن الخليج.