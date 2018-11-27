الان تتابع أمانة جدة: إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية مؤقتا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أعلنت أمانة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية مؤقتا، لمدة 11 يومًا، لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار
وقالت في بيان لها، إنه سيتم إغلاق الشارع بالتعاون مع إدارة مرور جدة، ابتداء من يوم 21/3/1440 هـ ، على أن يتم استخدام الطرق البديلة حسبب المخخط المرفق.
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