شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت أمانة جدة أنه بالتعاون مع إدارة مرور جدة سيتم إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية بشكل مؤقت لمدة 11 يوماً ابتداء من يوم 1440/3/21، لتنفيذ أحد خطوط مشروع تصريف مياه الأمطار (المرحلة الأولى). أعلنت أمانة جدة أنه بالتعاون مع إدارة مرور جدة سيتم إغلاق شارع الأمانة بحي البغدادية الغربية بشكل مؤقت لمدة 11 يوماً ابتداء من يوم 1440/3/21، لتنفيذ أحد خطوط مشروع تصريف مياه الأمطار (المرحلة الأولى). ودعت أمانة جدة سائقي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة.



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