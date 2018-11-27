الارشيف / اخبار الخليج / اخبار السعوديه

محمد بن سلمان يلتقي الرئيس المصري في القاهرة

0 نشر
0 0

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن يلتقي الرئيس المصري في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

صور

ولي العهد مصافحا مسؤولين مصريين

صور

السيسي مستقبلا ولي العهد لدى وصوله إلى قصر الاتحادية

صور

لقاء محمد بن سلمان والرئيس المصري

صور

السيسي مصافحا ولي العهد لحظة استقباله

صور

الأمير محمد بن سلمان مصافحا المسؤولين المصريين في قصر الاتحادية

صور

السيسي مصافحا الوفد المرافق لولي العهد

صور

الرئيس المصري يصافح وفد ولي العهد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يلتقي الرئيس المصري في القاهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى