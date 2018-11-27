شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يلتقي الرئيس المصري في القاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة. صور صور صور صور صور صور صور

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.

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