شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم: مركز الأزمات والكوارث يسهم في صناعة القرارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تركي المحارب - بريدة

قال أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل إن مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة الذي يجري تأسيسه حاليا، سيكون نقطة ربط مهمة لصناعة واتخاذ القرار المناسب، ومكانا تقدم من خلاله مؤشرات مهمة بكل دقة لمساعدة القيادات في المنطقة لاتخاذ القرار المناسب لخدمتها وخدمة مواطنيها.

جاء ذلك بعد أن تفقد اليوم مركز إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة، لتقديم عدد من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الأداء التي تسهم في اتخاذ القرار وفق أعلى معدلات الدقة.

واطلع أمير المنطقة على سير العمل في بناء وتجهيز المركز الذي تقيمه الإمارة، بالشراكة مع الاتصالات السعودية، ويهدف إنشاء المركز إلى ربط وتكوين شبكة متكاملة بين الجهات الحكومية والخاصة لتوفير مؤشرات أداء تنموية قادرة على مواجهة الأزمات والكوارث وتسهم في مساعدة القيادات بالمنطقة على تنفيذ واتخاذ القرار.

مهام مركز الأزمات والكوارث:

1 تكوين شبكة اتصالات متكاملة

2 تقديم المؤشرات للخدمات

3 اتخاذ القرارات بدقة