القيادة تهنئ موريتانيا وألبانيا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب موريتانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ الملك سلمان رئيس جمهورية ألبانيا ايلير ميتا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، معربا باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقيتين مماثلتين، هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الرئيسين الموريتاني والألباني، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، ولحكومتيهما وشعبيهما الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.