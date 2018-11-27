القصاص لمقيم قتل مواطنا في الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض
أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني هاني صادق وازع الشجاع - يمني - بعد أن أقدم على قتل علي بن سويرح بن رجاء العنزي - سعودي، وذلك بطعنه طعنات عدة، مما أدى لوفاته بقصد سلب سيارته.
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
ونفذ حكم القتل قصاصا بالجاني هاني صادق وازع الشجاع اليوم في مدينة الرياض.
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