السعودية | بالصور.. هكذا هو ليل الوادي العملاق بالسعودية

شكرا لقرائتكم بالصور.. هكذا هو ليل الوادي العملاق بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسابق هواة التصوير الضوئي في السعودية لخطف مشاهد احترافية لشيخ الأودية في الجزيرة العربية "وادي الرمة"، متفاوتين ما بين صور جوية وأخرى أرضية لمواقع كثيرة منذ دخول فوج الماء لمواقعه الشهيرة في منطقة القصيم.

كما احترف المصورون في تسجيل لقطات الفيديو لتوثيق يعد الأكبر في تاريخ وادي الرمة منذ جريانه هذا العام، وبعد توقف دام 11 عاماً، لتروج صور الوادي الشهير بشكل واسع عبر منصات الإعلام والتواصل.

المصور الضوئي عبدالله العكشان، وثق وادي الرمة بطريقته الخاصة، فاختار أن يوثق الوادي بصور ليلية في جنوبي مدينة عنيزة، الذي اخترق نخيلها في مشهد ليلي نادر.

العكشان تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "اخترت توثيق الوادي ليلاً بهدف التغيير والتميز، فكثير من المصورين التقطوا صورا نهارية كثيرة للوادي، وأنا لم أترك شاردة ولا واردة لهذا الوادي إلا والتقطت لها أربع صور ليلية".

وأوضح: "أن الصور التقطت ليلة الثلاثاء الساعة 2:00 صباحاً، مع وجود ضوء القمر، وهو ما ساعد على إضفاء نور محدد وخافت للوادي، فالصور الليلية تحتاج تثبيت الكاميرا بحامل واختيار فتحت العدسة وسرعة الغالق المناسب للتصوير الليلي، لتعويض نقص الإضاءة والاستفادة من ضوء القمر الخافت في الصور".

هاوي تصوير الطبيعة وملاحقة الأمطار رشيد البغيق، التقط عدة صور لوادي الرمة، حيث قطع أكثر من 250 كلم من منطقة حائل ليوثق وادي الرمة، بمشاهد متعددة فيديو وفوتوغرافية ويسجل حضوراً في تاريخ وادي الرمة.

وأرجع العديد من متتبعي وادي الرمة، أن هذا العام يعد الأكثر توثيقاً وتميزاً، حتى ظهرت مقاطع كثيرة من متخصصين جغرافيين يشرحون الوادي في الميدان، إضافة إلى متتبعي تاريخ الوادي الشهير، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعية خلال الأسبوعين الماضيين بكم هائل من المعلومات والصور للوادي الشهير.

لم يترك المصورون وادي الرمة من بدايته وحتى وصوله لموقعه الأخير، إلا وأشبعوه تصويراً في كل الاتجاهات وعبوره إلى ضفاف متعددة وزوايا كثيرة.