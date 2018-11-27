وزير الخارجية اليمني: المليشيا الانقلابية متمسكة بالحرب

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بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر القادم.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن حكومة بلاده تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء, مشيراً إلى أن جهود الحكومة اليمنية تصطدم بتعنت المليشيا الانقلابية وتمسكها بالحرب ورفضها للسلام.
وشدد "اليماني" على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيا الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته, موضحاً أن الحكومة تعمل حاليًا في كافة المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد السفير الأمريكي موقف الحكومة الأمريكية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقًا من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وزير الخارجية اليمني: المليشيا الانقلابية متمسكة بالحربوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-27
بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر القادم.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن حكومة بلاده تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء, مشيراً إلى أن جهود الحكومة اليمنية تصطدم بتعنت المليشيا الانقلابية وتمسكها بالحرب ورفضها للسلام.
وشدد "اليماني" على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيا الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته, موضحاً أن الحكومة تعمل حاليًا في كافة المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد السفير الأمريكي موقف الحكومة الأمريكية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقًا من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
27 نوفمبر 2018 - 19 ربيع الأول 1440
02:30 PM
خلال لقائه السفير الأمريكي لبحث جولة مشاورات السلام
بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر القادم.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن حكومة بلاده تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء, مشيراً إلى أن جهود الحكومة اليمنية تصطدم بتعنت المليشيا الانقلابية وتمسكها بالحرب ورفضها للسلام.
وشدد "اليماني" على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على المليشيا الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته, موضحاً أن الحكومة تعمل حاليًا في كافة المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أكد السفير الأمريكي موقف الحكومة الأمريكية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقًا من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
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المصدر : الخليج 365
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