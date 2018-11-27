السعودية اليوم / وزير حقوق الإنسان اليمني يناقش الوضع الحقوقي مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

عدن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر في عدن اليوم، الوفد الأممي برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور ورئيس الوفد الأممي وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد الذي يزور اليمن حاليًا، في اطار بناء قدرات الاليات الوطنية والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.واستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني خلال اللقاء، أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والوضع الإنساني الذي يعاني منها المواطن جراء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية اليمنية.ودعا عسكر الأمم المتحدة إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية في بناء قدرات الآليات الوطنية ، مشيرًا إلى أن هذا النشاط الحقوقي والإنساني سيكون محل تقدير واحترام لجميع أبناء الشعب اليمني إذا كان سيساعد في كشف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق اليمنيين.وأكد المسؤول الأممي من جهته، أنه سينقل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كافة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك التحديات الناشئة عن الوضع الراهن.// انتهى //15:02ت م0139