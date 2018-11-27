السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تقصف حماة وريف حلب الجنوبي

لندن 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسشنت قوات نظام الأسد عمليات قصف اليوم، استهدفت أماكن في شمال حماة، وسهل الغاب، فيما دارت اشتباكات مع الفصائل في ريف حلب الجنوبي في ظل اتساع نطاق الخروقات للهدنة التركية – الروسية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام نفذت عمليات قصف صاروخي، واستهدفت فيه أماكن في بلدتي الزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأماكن أخرى في محيط وأطراف بلدة اللطامنة.// انتهى //14:59ت م0138