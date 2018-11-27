السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة ثالثة وأخيرة



ثامناً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الغرير إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية .

2 ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .

3 ـ ترقية مشعان بن مرزوق بن عواض المطيري إلى وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .

4 ـ تعيين المهندس/ عبدالله بن خلف بن عيد الشمري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية .

5 ـ تعيين يوسف بن صابر بن إبراهيم الثبيتي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك .

6 ـ ترقية عوضه بن سعيد بن شاهر الأحمري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان .

7 ـ ترقية سليمان بن جارالله بن العبدالرحمن الجار الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

8 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمود بن حامد الحارثي إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

9 ـ ترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .

10 ـ ترقية مشعل بن مطلق بن متروك القثامي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف .

11 ـ ترقية المهندس/ خالد بن جار الله بن عبدالله الشايع إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل .

12 ـ ترقية محمد بن عثمان بن زيد أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للمساحة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، والهيئة

// انتهى //

14:59ت م

0137



ثامناً:وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيينين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي :1 ـ ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله الغرير إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بالقوات البرية .2 ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن ناصر المنيف إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .3 ـ ترقية مشعان بن مرزوق بن عواض المطيري إلى وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .4 ـ تعيين المهندس/ عبدالله بن خلف بن عيد الشمري على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية .5 ـ تعيين يوسف بن صابر بن إبراهيم الثبيتي على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك .6 ـ ترقية عوضه بن سعيد بن شاهر الأحمري إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للحقوق) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة جازان .7 ـ ترقية سليمان بن جارالله بن العبدالرحمن الجار الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .8 ـ ترقية عبدالرحمن بن محمود بن حامد الحارثي إلى وظيفة ( رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .9 ـ ترقية أحمد بن محمد بن عبده عسيري إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل .10 ـ ترقية مشعل بن مطلق بن متروك القثامي إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف .11 ـ ترقية المهندس/ خالد بن جار الله بن عبدالله الشايع إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة حائل .12 ـ ترقية محمد بن عثمان بن زيد أبوحيمد إلى وظيفة (مستشار رواتب وبدلات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية .واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للمساحة ، وهيئة الرقابة والتحقيق ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، والصندوق الخيري الاجتماعي ، عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .// انتهى //14:59ت م0137

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة ثالثة وأخيرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .