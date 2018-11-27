السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة ثانية

عام / خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء إضافة ثانية

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية

خامساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 ـ 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3 / اليوم ) على المستثمرين .

سادساً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني .

سابعاً:

بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37 ـ 66 / 39 / د) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (8 ـ 4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ ، ورقم (8 ـ 11 / 40 / د) وتاريخ 26 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تحويل إدارة حي السفارات - الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم (27721) وتاريخ 10 / 6 / 1439هـ - إلى هيئة عامة باسم "هيئة حي السفارات" ، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.

// يتبع //

14:59ت م

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رابعاً:وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المراقبة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية ، وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني ، والتوقيع عليهما ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية .خامساً:بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 ـ 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طرح مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام بسعة تصميمية مقدارها (000ر350 م3 / اليوم ) على المستثمرين .سادساً:قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز الأمن الوطني .سابعاً:بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37 ـ 66 / 39 / د) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (8 ـ 4 / 40 / د) وتاريخ 24 / 1 / 1440هـ ، ورقم (8 ـ 11 / 40 / د) وتاريخ 26 / 2 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء تحويل إدارة حي السفارات - الصادر في شأن إنشائها الأمر السامي رقم (27721) وتاريخ 10 / 6 / 1439هـ - إلى هيئة عامة باسم "هيئة حي السفارات" ، والموافقة على الترتيبات التنظيمية لها.// يتبع //14:59ت م0135

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