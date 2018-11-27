السعودية اليوم / انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2019 - 2021

عام / انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2019 - 2021

لاهاي 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واس

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد،أن انتخاب المملكة العربية

وبين أن انتخاب المملكة لهذا المقعد يأتي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعزيز وابراز دور المملكة على الساحة الدولية ودورها الفعال في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية, مشيراً إلى أن المملكة حافظت على مقعدها في المجلس التنفيذي للمنظمة منذ عام 1997 م .

// انتهى //

14:53ت م

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لاهاي 19 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 27 نوفمبر 2018 م واسأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا عبدالعزيز بن عبدالله أبو حيمد،أن انتخاب المملكة العربية السعودية جاء خلال انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية في دورته الثالثة والعشرين في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.وبين أن انتخاب المملكة لهذا المقعد يأتي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تعزيز وابراز دور المملكة على الساحة الدولية ودورها الفعال في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية, مشيراً إلى أن المملكة حافظت على مقعدها في المجلس التنفيذي للمنظمة منذ عام 1997 م .// انتهى //14:53ت م0129

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