شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» تحسم مشاركة أندية بحرينية في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

بحث المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، طلب الاتحاد البحريني لكرة القدم السماح لأندية بحرينية بالمشاركة في الدوري السعودي ، وقرر المكتب رفع هذا الطلب إلى الفيفا ، بعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة.

وأعلن المكتب التنفيذي ، دعمه للاتحاد الفلسطيني للعبة في مواجهة الانتهاكات التي تعرض لها من الجانب الإسرائيلي ، واقترح تشكيل فريق عمل من أجل التعامل مع الأمر.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ، عشية حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي للعبة.

وأدان المكتب التنفيذي بشكل كامل تلك الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية ومنشآتها ، مؤكدا دعمه للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم :"سوف نبحث مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنشاء فريق عمل من أجل التعامل فورا مع هذا الأمر ، سوف يكون هذا الفريق إجرائي ويضم في عضويته الأمناء العامين في الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الفلسطيني والاتحاد الإسرائيلي ، حيث سيجتمع ويقوم باقتراح حلول."

وأضاف :"نأمل أن يتحقق أمر إيجابي من خلال فريق العمل لدعم الاخوة في فلسطين ، التزامنا كامل بدعم موقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم."

وتابع :"تم المصادقة على مقترح تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد (فار) الذي تقدمت به لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وذلك اعتبارا من مباريات دور الثمانية بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) ، هذه البطولة ستؤكد تطور كرة القدم الآسيوية وقدرتنا على تنظيم بطولات على أعلى مستوى."