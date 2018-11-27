شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يستعرض مبادراته في معرض «اكتفاء» والان نبدء بالتفاصيل

يشارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في منتدى ومعرض اكتفاء 2018 ، الذي يعقد في معرض الظهران اكسبو بالمنطقة الشرقية.

ويقدم الصندوق في منتدى ومعرض (اكتفاء 2018)، عدد من البرامج والمبادرات الموجهة لعملاء الصندوق، إضافة إلى توجيه الباحثين عن عمل في كيفية الاستفادة المثلى من البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتعلقة بمجال الإرشاد المهني لزوار المعرض.

واطلع زوار جناح "هدف" على برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، الذي يستهدف خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين، لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وقدّم القائمون على الجناح شرحاً للزوار عن الخدمات التي تقدمها البوابة الوطنية للعمل "طاقات" للباحثين والباحثات عن عمل، بعد التحديثات الجديدة التي أجريت عليها لخدمة المنشآت وطالبي العمل على حد سواء.