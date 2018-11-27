شكرا لقرائتكم القصبي باجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري: أعتبر نفسي وزيراً في الحكومة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأ صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الأعمال المصري – السعودي، الذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وأكثر من 50 شركة.

وقال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن هناك علاقة وطيدة وتاريخية تربط مصر والمملكة، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.3 مليار دولار، وتصل حجم الاستثمارات السعودية المباشرة في مصر 3.4 مليار دولار تقوم بها حوالي 5 آلاف شركة سعودية.

وأوضح أن هذه الزيارة هي السادسة لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، وتأكيد خادم الحرمين وولي العهد على أن مصر شريك استراتيجي قوي ولدي توجيهات باعتبار نفسي وزيراً في الحكومة المصرية وأن نحقق ما ترغب فيه مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل؛ في كلمة الافتتاح، فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، ودعا مجتمع الأعمال إلى استغلال هذه الفرص في إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح الشعبين وفق ما نقلته بوابة الأهرام الإخبارية.

وفي كلمته أمام المجلس، قال محمد شاكر؛ وزير الكهرباء المصري، إن هناك فرصاً واعدة في مجال الكهرباء.

وأشار شاكر إلى ما تم إنجازه من محطات بزيادة الطاقة الكهربائية المتاحة لخدمة خطط التنمية والاستثمار، وفي هذا السياق أشار إلى التعاون المصري – الألماني في إنشاء محطات الكهرباء.

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