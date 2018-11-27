شكرا لقرائتكم صور.. السيسي يطّلع على جناح المملكة المشارك بمعرض المؤتمر العربي للثروة المعدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اطّلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته أمس لأجنحة الدول المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية، المنعقد حاليًا بالقاهرة، على جناح المملكة العربية السعودية.

والتقى الرئيس السيسي خلال زيارته جناح المملكة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذي أكد على أهمية العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال التعدين، بما يوفر النماء والرخاء للمواطن وللوطن العربي.

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