شكرا لقرائتكم ضبط المعتدي على القلعة العثمانية بجزيرة فرسان‎‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - ألقت الجهات الأمنية القبض على المعتدي الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بأعمال تخريب في القلعة العثمانية الأثرية بجزيرة فرسان في منطقة جازان، وتم إحالة المعتدي إلى النيابة العامة للتحقيق في الجريمة وإصدار العقوبات النظامية بحق المعتدي.

وأوضح الدكتور نايف القنور، مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الهيئة قامت بضبط محضر مخالفة من موظف الضبط في موقع المخالفة، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد الجهات الأمنية بقيمة الأضرار التي حدثت، لافتاً إلى وجود مسؤول عن حماية مواقع التراث يراقب ويتابع المواقع الأثرية بالمحافظة، ويرفع تقارير دورية عن الاعتداءات على تلك المواقع.

وبيَّن أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني نص على تنسيق الهيئة مع الجهات الأخرى في حماية مواقع الآثار والتراث العمراني وإيجاد حمى لها، كما نص النظام على عقوبات واضحة ومحددة لمن يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها لتكون رادعة لمن يقدم على الإضرار بالآثار أو التراث، مشيرا إلى أن التطور التنظيمي المتعلق بحماية التراث الوطني بالمملكة يسير بشكل موازي للتطورات الدولية والجهود المحلية تجاه الاهتمام بالتراث الوطني.

وأكد أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لا تعمل بمعزل عن المجتمع المحلي، والذي يقع عليه مسؤولية كبيرة تجاه المحافظة على التراث الحضاري، مشيرا إلى إن متابعات الخليج 365 هو المراقب الأول لتلك المواقع، وأن الجميع يشترك في هذه المسؤولية للحفاظ على ما تتميز به المملكة من إرث حضاري كبير.

وأبان القنور، أن الهيئة ركزت في عملها ضمن محور التوعية والتعريف على تضافر الجهود في توعية المواطنين، حتى ينظر متابعات الخليج 365 إلى هذه الآثار على أنها شيء يخصه، والتعامل معها كتراث حضاري يمكنه الافتخار به بدلاً من طمسه أو تحطيمه، لافتاً إلى أن التراث الثقافي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، وفقدان أي عنصر منه يعد فقدانا لجزء من ثقافة البلاد وخسارة لا تقدر بثمن.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ستبدأ قريبا في تنفيذ مشروع لترميم وتأهيل القلعة العثمانية ضمن مشاريع “برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة” والذي يشمل 230 مشروعاً في مختلف مناطق المملكة، ويغطي عدة مسارات من المشاريع الوطنية مثل: الآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الثقافي، وتطوير مواقع التراث العمراني والأثري وغيرها.

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