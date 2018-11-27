الان تتابع شاهد.. مسيرات بشوارع وميادين القاهرة ترحيبا بولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

نظم عدد من المصريين مسيرات في شوارع وميداين القاهرة، اليوم الثلاثاء، ترحيبا بوصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، في بادرة تجسد عمق العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمطار القاهرة الدولي.

وأجرى الرئيس المصري مباحثات مع ولي العهد، شملت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة الموضوعات السياسية ذات الاهتمام المشترك.