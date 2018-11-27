شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يتسلم أعمال ومنجزات الأحوال المدنية لعام 1439 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل تقرير أعمال ومنجزات الأحوال المدنية بالمنطقة خلال العام الماضي 1439.

وتضمن التقرير الذي سلّمه للأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري، إحصاءات عن الأعمال التي نفذتها أحوال المنطقة خلال العام الماضي، إذ أبان التقرير أن أحوال المنطقة وفرت وحدات متنقلة في محافظات المنطقة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات للمستفيدين، وتعمل هذه الوحدات على تقديم المساندة لأكثر من 15 مكتب أحوال موزعة على محافظات المنطقة.

وذكر التقرير أن أحوال منطقة مكة المكرمة أطلقت خدمة المكاتب السريعة في بعض المحافظات للوصول لأكبر شريحة للمواطنين في المنطقة.

واشتمل التقرير على توصيف لمميزات الإصدار الجديد من الهوية الوطنية «الجيل الثالث»، وما تحمله الشريحة الذكية متعددة التطبيقات، والتي تتضمن معلومات حامل البطاقة، وبيانات سجل الأسرة، ورخصة القيادة، ومعلومات جواز السفر، والتوقيع الإلكتروني، والسمات الحيوية لحامل البطاقة، ‏إضافة إلى خدمة استمرار العمل في الفترة المسائية، كذلك استثمار مبادرة المنطقة في التكامل التنموي بين القطاعين الحكومي والخاص بافتتاح فروع للأحوال بالغرف التجارية والأسواق.