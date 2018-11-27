شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من يمني قتل مواطناً طعناً بقصد سلب سيارته في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بحق هاني صادق وازع الشجاع (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل علي بن سويرح بن رجاء العنزي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه عدة طعنات ما أدى لوفاته بقصد سلب سيارته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم (الثلاثاء) في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.