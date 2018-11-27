شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تأهيل 15 طفلاً يمنياً بعد تجنيدهم من قبل الحوثيين.. وتسليمهم لـ«الشرعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعادت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تأهيل 15 طفلاً يمنياً بعد جراء تجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية. أعادت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تأهيل 15 طفلاً يمنياً بعد جراء تجنيدهم من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية. وسلمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن (ممثلة في وحدة حماية الأطفال في قيادة القوات المشتركة)، الحكومة الشرعية اليمنية الأطفال الـ15 بعد أن تمت إعادة تأهيلهم جراء تغرير المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران بهم وتجنيدهم للقتال.



شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تأهيل 15 طفلاً يمنياً بعد تجنيدهم من قبل الحوثيين.. وتسليمهم لـ«الشرعية» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .