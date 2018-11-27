شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل: وظائف أكاديمية لحملة الماجستير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

بدأت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، اليوم (الثلاثاء)، استقبال الراغبين للتقدم على وظائف «مدرسي لغة» بالمستوى السادس للعمل في عمادة السنة التحضيرية بالجامعة وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات، ويستمر التقديم حتى الثلاثاء القادم الموافق 26 من شهر ربيع الأول الجاري.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أنه يشترط في المتقدم، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الماجستير من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم في تخصصات «تدريس اللغة الإنجليزية للمتحدثين بلغات أخرى (TESOL)، واللغويات التطبيقية (Applied Linguistics)، وتدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الأكاديمية (TEAP)، وتدريس اللغة الإنجليزية للأغراض الخاصة (TESP)»، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة 7 أو أكثر في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) أو (TOFEL Paper600)، (TOFEL Computer250)، (TOFEL IBT 100)، وألا يزيد عمر المتقدم عند تقديم الطلب على (33) عاماً، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

وأضاف الدكتور الزهراني أن العمادة اشترطت كذلك أن تكون شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، وألا يقل التقدير العام في كل من مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً، إضافةً إلى ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً، واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية، داعياً من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة خلال الفترة المذكورة، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية، متمنياً للجميع بالتوفيق.