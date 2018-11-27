شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توقع اتفاقية تعاون لتوظيف ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول (الأحد) اتفاقية تعاون مع شركة الحكير للتجزئة، تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في منافذ البيع، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتورة أسيل العبدالكريم، فيما مثلها من الشركة الرئيس التنفيذي فيصل عبدالله الجديعي.

ويأتي توقيع الوزارة لهذه الاتفاقية سعياً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لديهم الاستعداد والقدرة للانخراط في سوق العمل وتوظيفهم في منافذ البيع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها لتمكين هذه الفئة الغالية من المشاركة في المجتمع لضمان العيش الكريم لهم ولذويهم.

وتُعد هذه الاتفاقية مبادرة من شركة الحكير للتجزئة، حيث وقعت الوزارة هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ تعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم مستفيدي الوزارة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.

وتضمنت بنود الاتفاقية توفير الوزارة قوائم للباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التوظيف المتاحة من قبل شركة الحكير وفقا لاحتياج العمل وطبيعته لدى الشركة وبما يتناسب مع مؤهلاتهم ودرجة الإعاقة، كما تقدم الشركة البرامج التدريبة الموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمنت الاتفاقية عقد الشركة لعدد من اللقاءات الوظيفية من خلال التنسيق مع قنوات التوظيف التابعة للوزارة والمؤسسات الشقيقة.

وثمنت الوزارة لشركة الحكير للتجزئة مبادرتها في دعم هذه الفئة الغالية من الأشخاص ذوي الاعاقة، متمنيةً تطبيق هذه المبادرة على مناطق المملكة كافة، بمشاركة ودعم شركات القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.