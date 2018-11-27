شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يبحث مع القنصل العام الأمريكي الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة) استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، القنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، القنصل العام الأمريكي بجدة راين كليها. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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